Pogrzeb Jerzego Gurawskiego. Znany architekt spoczął w Alei Zasłużonych na cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu [ZDJĘCIA]

Tłumy na pogrzebie Jerzego Gurawskiego. Spoczął w Alei Zasłużonych

Na pogrzebie Jerzego Gurawskiego obecni byli m.in. Maja Komorowska, aktorka teatralna i filmowa, i Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania.

Jerzy Gurawski urodził się w 1935 roku we Lwowie. Jednak w swoim życiu często się wyprowadzał: najpierw do Bielska-Białej, potem do Krakowa, Opola, aż dotarł do Poznania.

Zaprojektował m.in. obiekt Wydziału Geografii, Matematyki i Informatyki oraz Fizyki UAM na Morasku w Poznaniu, budynek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego oraz Aulę Nova Akademii Muzycznej, wstęgę Warty w pobliżu mostu św. Rocha, pawilon na terenie poznańskiego Ogrodu Botanicznego czy Malarnię Teatru Polskiego. Jednym z jego ostatnich projektów była nowa siedziba Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.