Pojedynek dla piłkarskich koneserów. Warta Poznań remisuje z Cracovią. Obie ekipy porządnie wynudziły swoich kibiców Bartosz Kijeski

Warta Poznań po raz kolejny nie potrafi wygrać swojego meczu w piłkarskiej ekstraklasie. Zieloni tym razem podzielili się punktami z Cracovią Zobacz zdjęcia z meczu ---> Robert Woźniak Zobacz galerię (19 zdjęć)

Po raz czwarty z rzędu Warta Poznań nie potrafi wygrać meczu w ekstraklasie. Zieloni w sobotnie popołudnie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim zremisowali z Cracovią 0:0. Mecz nie stał na wysokim poziomie, by nie napisać, że było to spotkanie dla piłkarskich koneserów. Strzałów i akcji bramkowych było bardzo, ale to bardzo mało, a liczba oczekiwanych goli po pierwszej połowie dla poznaniaków wynosił... 0,01 xG. Warto dodać, że pierwszy i jedyny celny strzał w meczu został oddany dopiero w 90. minucie.