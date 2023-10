Pół tysiąca nowych wiat przystankowych stoi już w Poznaniu. Są oszklone, w części też z zielonym dachem

– To jedne z nowocześniejszych wiat w Europie i na pewno najnowocześniejsze w Polsce – zapewnia Tomasz Kobierski, prezes zarządu Grupy MTP. – Każdy detal jest w nich ważny i użyteczny: przykładowo tafla szklane od strony najazdowej przystanku są wolne od reklam, co sprawia, że pasażerowie mogą bez przeszkód dojrzeć numer nadjeżdżającego tramwaju.

Wiaty stawiane są przez zespół City Marketingu. Są w większości - w 60 procentach - oświetlone, większe od modeli sprzed czterech lat o około 30 procent, do tego na niektórych umieszczono piktogramy, zapobiegające zderzeniom z nadlatującymi w stronę szklanych powierzchni ptakami.

– To jeden z ważnych elementów porządku w mieście: te nowoczesne wiaty są jednolite, mają ograniczoną ilość reklam, a jednocześnie służą informacyjnie ważnym akcjom społecznym, np. szczepieniom; poprawiają estetykę miasta i komfort pasażerów komunikacji publicznej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Wprowadzamy je od czterech lat. Zastępują starsze wiaty, które wyremontowane i doprowadzone do nowego standardu trafiają na przystanki poza centrum miasta, gdzie natężenie ruchu jest mniejsze: w ten sposób zainstalowano 170 zmodernizowanych obiektów. Lokalizacje ustalamy z radami osiedli.

Część z nowych wiat przeznaczona jest do zamontowania zielonego dachu – rozchodnika magazynującego wodę, przyciągającego do rosnących tu roślin owady zapylające i niwelującego miejskie wyspy ciepła. Do tej pory takie rozwiązanie zastosowano na 24 wiatach – m.in. na Moście Teatralnym, przy ul. Fredry i w okolicach Dworca Głównego, a miasto planuje w pierwszej połowie przyszłego roku wprowadzić zielone dachy na kolejnych 16 wiatach.

Sieć reklamy zewnętrznej, do której należą wiaty, ma sprawić, by goście odwiedzający Wielkopolskę doświadczali, jak mówi Tomasz Kobierski, że całe miasto dzieli z nimi atmosferę święta branży, a mieszkańcy Poznania, by byli poinformowani o ofercie wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych.