Polacy wydają fortunę na alkohol. Ile pieniędzy można zaoszczędzić rezygnując z picia? Wystarczy zrobić tzw. "suchy miesiąc"

Rosnące ceny alkoholu związane z trwającym kryzysem, nie odstraszają nas od sięgania po butelkę. Przeciętny Polak spożywa rocznie około 10 litrów czystego alkoholu, co jest okazałym wynikiem, choć nie najwyższym w Europie. Zanim jednak sięgniemy po ulubiony trunek, warto się zastanowić, ile moglibyśmy zaoszczędzić, rezygnując lub nieco ograniczając tę przyjemność.

Według raportu opublikowanego przez MoneyTransfers.com, osoby, które spożywają średnio 2 butelki wina, 1 półlitrową butelkę wódki lub 8 półlitrowych puszek/butelek piwa, mogą zaoszczędzić kolejno 2100, 1270 lub 1200 złotych. Nawet przy okazyjnym spożywaniu alkoholu, można zaoszczędzić mniej więcej 1090 złotych.

- Wystarczy, by zrobić sobie tak zwany „suchy miesiąc”, czyli coraz bardziej popularny miesięczny detoks od alkoholu (często przypadający po bogatym w imprezy grudniu – suchy styczeń), żeby zobaczyć, ile można zaoszczędzić. Dla Polaków, którzy należą do często pijących narodów, taka prosta zmiana stylu życia pomogłaby zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Niezależnie od tego, czy rzuciliby alkohol całkowicie, czy też podjęli wyzwanie „suchego miesiąca” kilka razy w roku, to w oczywisty sposób mogliby podreperować swój domowy budżet - przekazał CEO MoneyTransfers.com Jonathan Merry.