Połączenia europejskie będą wznawiane przez LOT. Jakie rejsy zaplanowano?

LOT poinformował, że do połowy lipca planuje "przede wszystkim połączenia do krajów Strefy Schengen, a także ulubione letnie destynacje Polaków".

Tygodniowo zaplanowano:

7 rejsów do Pragi, Dusseldorfu, Wilna i Budapesztu,

6 rejsów do Berlina,

5 rejsów do Wiednia, Brukseli i Kijowa,

4 rejsy do Amsterdamu i Bukaresztu,

3 rejsy do Barcelony, Tbilisi i Oslo,

2 rejsy do Splitu i Dubrownika.

LOT przewiduje też co najmniej jedno połączenie w tygodniu do Zadaru, Podgoricy, na Korfu, do Chanii i Warny.

Rozważane są m.in. loty do USA.

Wszystkie loty realizowane od momentu wznowienia nowej siatki połączeń objęte są procedurą #BezpiecznyLOT

Jak podał przewoźnik do 14 lipca wszystkie międzynarodowe rejsy odbywać się będą z Lotniska Chopina w Warszawie.