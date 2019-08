Pol'and'Rock 2019: Galeria. Oto najładniejsze dziewczyny na Woodstocku [ZDJĘCIA]

W Kostrzynie nad Odrą jest już kilkaset tysięcy osób. I nikt się tutaj nie nudzi. Na tegorocznym Pol'and'Rock atrakcji przygotowano co nie miara. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zabawy odbyła się parada przebierańców (kliknij i zobacz zdjęcia).

Na festiwalowiczów czekają m.in. koncerty na Dużej Scenie, Małej Scenie, Scenie Lecha, Viva Kulturze czy nocnej ASP (wśród największych gwiazd znalazły się: Prophets Of Rage, Parkway Drive, Skunk Anansie, Ziggy Marley, Lordi).

W Akademii Sztuk Przepięknych gości wiele znanych osób - m.in. Janusz Kondratiuk, ojciec Ludwik Wiśniewski, Wojciech Pszoniak, Mariusz Szczygieł, Kasia Nosowska czy Wojciech Smarzowski. Przygotowano także liczne warsztaty.

Jak co roku, wśród uczestników Woodstocku nie brakuje pięknych dziewczyn. A, co najważniejsze, wszystkie festiwalowiczki są uśmiechnięte od ucha do ucha. Oto zdjęcia z pola w Kostrzynie nad Odrą: