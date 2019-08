Pol'And'Rock Festival 2019. Zobaczcie zdjęcia z protestu klimatycznego

" W Extinction Rebellion nie nazywamy się antykapitalistami, anarchistami, socjalistami czy jakkolwiek inaczej, nie uważamy, żeby to było konieczne (ale wszyscy, którzy chcą kierować się naszymi zasadami i wartościami, są mile widziani). Nasze społeczeństwo potrzebuje przebudowy. Zmiany klimatyczne muszą być priorytetem dla rządu i społeczeństwa" - piszą na swoim fanpage'u przedstawiciele Extinction Rebellion.

Razem z miłośnikami idei eko przemaszerowali przez polandrockowe pole, mieszając się z uczestnikami pochodu krysznowców, którzy w tym samym czasie wyruszali z Pokojowej Wioski Kryszny.

To dlatego Pol'And'Rock to jedno z najlepszych miejsc na organizację takiego wydarzenia. Festiwal skupia przedstawicieli różnych subkultur i ludzi świadomych, którym zależy na ochronie środowiska. I to oni będą mogli głosić te idee dalej.