Policja w Poznaniu zatrzymała kilkanaście osób za kradzieże naczep z różnego rodzaju towarami. Kradli też luksusowe auta [ZDJĘCIA iWIDEO]

Skradzione kontenery transportowano do Polski, a towar sprzedawano kolejnym klientom.

- Śledczy odkryli, że za każdym razem nielegalne działanie rozpoczynało się i kończyło na terenie Polski. To tutaj przestępcy rejestrowali swoje ciągniki siodłowe, którymi jechali do zachodnich sąsiadów, a tam włamywali się do wytypowanych wcześniej kontenerów - wyjaśnia Marta Mróz z poznańskiej policji.