Policjanci zatrzymali złodziei. Oto zdjęcia skradzionych przedmiotów. Rozpoznajesz je? [ZOBACZ]

Wśród rzeczy ukradzionych w Poznaniu i kilku innych miastach przez dwójkę złodziei znajdują się: biżuteria, sztabki złota, zegarki, wartościowa zastawa czy okulary korekcyjne. Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu przedmiotów i kontakt pod numerem telefonu: 12 615 24 50.

Mężczyźni, którzy włamywali się do mieszkań w Poznaniu i Krakowie zostali zatrzymani. Policja opublikowała zdjęcia skradzionych przez nich przedmiotów, by pomóc w odnalezieniu ich właścicieli. - Zwracamy się z prośbą o kontakt do osób, których mieszkania zostały okradzione w ostatnim czasie, a rozpoznają wśród przedstawionych przedmiotów swoją własność - apelują policjanci.