Policjantka z Poznania stratowana przez konia wciąż w śpiączce. Rodzina Teresy Adamkiewicz apeluje o pomoc

Policjantka z Poznania poturbowana przez konia. Jest zbiórka

- Teresa dnia 28 czerwca tego roku uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi na służbie. Została ciężko poturbowana przez konia i w wyniku obrażeń w stanie krytycznym została przetransportowana do szpitala w Poznaniu. Niestety obrażenia były na tyle poważne, że utraciła nerkę i śledzionę, a kręgi szyjne zostały złamane. Do tej pory przeszła dwie ratujące życie operacje i szereg niezbędnych zabiegów. Obecnie od tygodnia utrzymywana jest w śpiączce farmakologicznej, gdyż po tygodniu od wypadku nadal jest w stanie ciężkim, lecz jej stan jest określany jako stabilny

Bliscy policjantki dodają: - Oddana na co dzień zwierzętom i niosąca nieustannie pomoc innym, sama teraz potrzebuje naszego wsparcia w walce o nowe życie. W jej imieniu, jako najbliższa rodzina, prosimy o pomoc dla naszej Tereski. Ta młoda kobieta ma niezłomną chęć walki o własne życie, jednak przed nią jest jeszcze bardzo długa droga do pełnej sprawności. Staramy się zapewnić Jej wszystko, nie tylko co może być niezbędne w dalszej rehabilitacji, ale też pomóc wrócić do normalnego życia.

