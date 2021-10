Policyjne alkomaty mogą oszukiwać - wynika z raportu NIK. Te rzeczy pokażą na alkomacie promile [LISTA]

Czy alkomat może się pomylić? Niestety tak. Alkomat bada stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, a nie we krwi, więc tym bardziej może dać błędny odczyt. A jak wynika z raportu NIK, aż w 9 na 10 posterunków w Polsce policyjne alkomaty nie były odpowiednio kalibrowane. Rozkalibrowany alkomat może powodować, że trzeźwi kierowcy zostaną niesłusznie ukarani za jazdę po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila). Odczyt alkomatu może zaskoczyć, szczególnie gdy wcale nie piliśmy alkoholu. Co może spowodować błędny wynik alkomatu? Sprawdź w naszej galerii >>>>>

Szymon Starnawski