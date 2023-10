Politechnika Poznańska będzie miała swój własny komputer kwantowy! Cały projekt to koszt 220 mln złotych.

- powiedział rektor uczelni prof. Teofil Jesionowski.

- Będzie to też miejsce do generowania startupów i innowacyjnych technologii spółek celowych, a także komercjalizacji transferu technologii. Jako jedna z nielicznych wiodących uczelni w Polsce takiego centrum nie mieliśmy. Było to moim marzeniem, ale i całej społeczności. Dzisiaj to staje się faktem.