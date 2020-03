Politechnika Poznańska zamknęła akademik. Podejrzenie koronawirusa u jednego ze studentów

Osoby przebywające w Domu Studenckim nr 2, należącym do Politechniki Poznańskiej nie mogą do piątku, 13 marca opuszczać budynku. Taką decyzję podjął prorektor uczelni w związku z zagrożeniem koronawirusa. Robert Woźniak

Osoby przebywające w Domu Studenckim nr 2, należącym do Politechniki Poznańskiej, nie mogą do 13 marca opuszczać budynku. Taką decyzję podjął prorektor uczelni. Powód to podejrzenie koronawirusa u jednego ze studentów.