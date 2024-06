Polska Euro 2024. Zobacz jak wyglądają dzieci reprezentantów Polski w piłce nożnej. Są podobne do ojców? Sprawdź na zdjęciach! [19.06.2024] Chrystian Ufa

Reprezentanci Polski w piłce nożnej pojechali do Niemiec, gdzie ich celem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników na Euro 2024. W przeciwieństwie do przeszłości, kiedy zawodnicy byli często odseparowani od swoich bliskich, tym razem, dzięki wsparciu trenera Michała Probierza oraz korzystnej lokalizacji turnieju, rodziny mogą być obecne blisko kadry, by wspierać piłkarzy. Na trybunach zasiadły nie tylko żony i partnerki reprezentantów, ale również ich dzieci. Zobacz na zdjęciach, czy pociechy polskich piłkarzy są do nich podobne.