Polska gotowa na przybycie uchodźców z Ukrainy? O konkretne informacje trudno

W przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę Europa musi być gotowa na wielką falę uchodźców – ostrzegł w ostatnim wywiadzie dla “Die Welt” wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas. Według jego prognoz, do Europy przybyć może od 20 tys. do ponad miliona uchodźców ze wschodu. Niemiecki dziennik informuje też, że Polska podjęła już konkretne przygotowania na wypadek nowej fali uchodźczej do Unii Europejskiej.

Podobnie liczbę uchodźców, którzy przybędą z Ukrainy szukać schronienia w Polsce, oszacował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.