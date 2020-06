Polska krajem absurdów. Jeżeli nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia!

Kina w Poznaniu chcą się otwierać, jednak brakuje wytycznych

Na czwartym etapie odmrażania polskiej gospodarki będziemy mogli m.in. wybrać się do kina. I choć teoretycznie jest to możliwe już 6 czerwca, to poznańskie kina wciąż nie mają pewności, w jaki sposób przygotować się do wznowienia działalności. Jasnych wytycznych wciąż brakuje.