Polska Noc Kabaretowa 2020 w Poznaniu: Z nimi będzie wam do śmiechu!

Pomysłodawcy Polskiej Nocy Kabaretowej przyzwyczaili swoją publiczność nie tylko do pomysłowych, oryginalnych programów, ale również wielu niespodzianek. – Wybraliśmy dla Was najmocniejszy, a przede wszystkim sprawdzony skład, który zaskoczy wszystkich ogromem premierowych skeczy. Polska Noc Kabaretowa to kompilacja blasku Las Vegas, rozmachu Broadwayu i niezapomnianych doznań wprost z Los Angeles – zapowiadają organizatorzy.

Polska Noc Kabaretowa 2020

5 marca o godz. 19

Międzynarodowe Targi Poznańskie (Poznań Congress Center, Pawilon 3A, ul. Głogowska 14)

Ceny biletów: od 95 zł do 250 zł

Szczegółowe informacje na polskanockabaretowa.pl