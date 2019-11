Polska - Słowenia 3:2. Zobacz najlepsze MEMY pomeczowe

MŚ 2018: Gadżety dla kibiców. Gdzie i za ile kupić? [CENY]

Mecz Polska - Chile w piątek o godzinie 20.45. Lepszej okazji, by kupić gadżety kibica nie będzie. W marketach znajdziemy czapki, szaliki, a nawet klapki do kąpieli - obowiązkowo w biało-czerwonych barwach, z orłem i napisem POLSKA. Co jeszcze proponują markety? Sprawdź!