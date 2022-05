Polska szefowa kuchni gotowała w najlepszej restauracji świata, teraz proponuje zdrowe dania dla dzieci. „W kuchni działam intuicyjnie”

Maria Przybyszewska poza proponowaniem zdrowych, kolorowych, smacznych przepisów w tytule „Dobra książka. Wegeprzepisy dla dzieciaków i rodziny”, opisuje też najpotrzebniejsze akcesoria kuchenne, podpowiada jakie podstawowe przyprawy warto mieć w kuchni (według niej przyprawiać trzeba zgodnie z własnym upodobaniem). Zdradza także tajniki krojenia oraz opisała, czym jest smak umami i gdzie go znaleźć.

Jestem wegetarianką i cieszę się, że świat zmierza ku ograniczeniu konsumpcji mięsa. W mojej diecie jest niewiele nabiału, jaja oraz masło kupuję ze sprawdzonego źródła. To książka dla roślinożerców, ale też tych, którzy chcą urozmaicić swoją dietę i zwiększyć w niej udział warzyw. Weganie także znajdą tu sporo inspiracji. Dania, które proponuję, można podać dzieciom, podpowiadam, jak przemycić więcej warzyw do codziennych posiłków – dodaje we wstępie autorka.