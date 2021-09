Polski Ład. Emerytury bez podatku? Ile wyniosą po zmianach? Zobacz ile zyskasz [kwoty NETTO i BRUTTO]

Polski Ład to jednocześnie zła wiadomość dla seniorów, którzy pracowali długo, na dobrze płatnych stanowiskach. Oni na „historycznej obniżce podatków” stracą: państwo będzie im zabierać z emerytury więcej, niż obecnie. Jak to możliwe?

Polski Ład likwiduje podatek dla emerytów pobierających świadczenia do 2500 zł. Dzięki temu do ręki dostaną znacznie więcej, niż teraz. Czy to prawda? Tak – większość emerytów skorzysta finansowo na Polskim Ładzie.

Emerytury w obecnym systemie fiskalnym obciążone są podatkiem dochodowym w wysokości 17 procent oraz składką zdrowotną wynoszącą 9 procent. 7,75 procent podstawy składki wyliczane jest jednak do PIT, w związku z czym faktyczne opodatkowanie wynosi 17 procent PIT plus 1,25 procent niewliczonej do podatku dochodowego składki NFZ. Łącznie jest to więc 18,25 procent.