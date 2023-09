Polski Teatr Tańca w Poznaniu otwiera sezon jubileuszowy. Mnóstwo atrakcji dla widzów. "Nabraliśmy rozpędu"

"Przywitamy widownię szczególnymi wspomnieniami"

- Cieszymy się, że możemy powitać tu wszystkich, którzy do nas przyjdą. Przywitamy widownię szczególnymi wspomnieniami, w różnych postaciach. Przybiorą one formę wystaw, filmów, rozmów czy spektakli. Nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego wieczora pomieścić wszystkiego, czym chcemy uraczyć naszą publiczność. Dlatego jubileusz nie będzie trwał jeden dzień, a sama inauguracja ma aż cztery daty - mówi dyrektorka Polskiego Teatru Tańca Iwona Pasińska.

- Szczególne jest to, że będzie można się spotkać z artystami PTT, którzy nie tylko 12, ale też 13, 15 i 16 września pojawią się w teatrze. Nie będzie to spotkanie zamknięte. Każdy, kto kupi bilet, będzie mógł się zjawić. Po to są cztery daty, żeby jak najwięcej osób mogło z nami świętować. - Nie wystarczy jeden dzień, żeby uczcić jubileusz, dlatego zaplanowaliśmy go na 10 miesięcy - dodaje.

Polski Teatr Tańca w Poznaniu otwiera sezon jubileuszowy. Oto program uroczystości

- W zasadzie ten film jest o miłości do teatru. O tym, że każdy, kto lubi ten teatr może powiedzieć, że to jest jego teatr. Każdy. Dyrekcja, pracownicy, ale też wszyscy, którzy tu przychodzą. Pokazuje też, że historia teatru jest nie tylko pasmem sukcesów. Tak jak zwykłym ludziom, zdarzają się mu również słabsze chwile, trudności, a nawet kłopoty.

- Współpracę z tancerzami uważam za bardzo udaną. Są bardzo kreatywni i otwarci. Praca z nimi to bardzo kolektywny proces. Współtworzą ze mną ten materiał. Przypomina to kooperację Świętego Mikołaja z jego świątecznymi skrzatami.

"Ten sezon będzie wyjątkowy i intensywny"

- Jest to pewnego rodzaju kolaż wspomnień, historii, obrazów, sytuacji z przeszłości. Wszystko jest okraszone sepią, dymem... Spektakl jest bardzo plastyczny w swojej formie. Jest to też produkcja pokazująca różne perspektywy. Choreograf świetnie działa na różnych płaszczyznach. Będzie to także bardzo poetyckie ujęcie tej historii.

- Motyw przewodni to ruch i taniec. Jak ten temat poruszyć na płótnie, w moim świecie malarstwa. Jak choreografię taneczną przełożyć na język malarski. Jest to opowieść o kobiecie, ale nie tylko o kobiecie. Można powiedzieć, że moje dzieła są historią o człowieku, który poprzez ruch wyraża siebie i swoje odczucia. Obrazy pokazują również podróże do źródeł, do tańców, między innymi afrokubańskich.

Malarka posługiwała się bardzo innowacyjną techniką tworząc te dzieła. - Technika, którą używam, to są kolaże, ale tak naprawdę to nie jest to gotowy materiał przyklejony na płótno. Są to bardzo różnorakie materiały. Papiery o zróżnicowanej fakturze. Przyklejam je na płótno, potem dokonuję obróbki. Zdzieram, sypię piasek, dodaję brokat. Dokopuję się do koloru pod warstwami tych papierów. Jest to bardzo odkrywcze dla mnie.