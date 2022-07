"Polskie Hawaje" kuszą turystów. Piękne plaże, błękitna woda, wspaniałe widoki. Nie wszystkie są bezpieczne

W Polsce nie brakuje wyjątkowych miejsc, które zasłużyły na porównania z Malediwami czy Chorwacją. Bajeczne widoki na białe skały i czysta, przejrzysta, turkusowa woda przyciągają turystów, spragnionych choć odrobiny egzotyki, którą mają na wyciągnięcie ręki.

W większości są to zalane dawne kamieniołomy, zawdzięczające niezwykły urok i kolory skałom wapiennym. Kuszą bajecznym otoczeniem, ale nie zawsze można je legalnie odwiedzać. Często są to miejsca niebezpieczne, o których co jakiś czas słyszymy w kontekście wypadków, nieraz śmiertelnych. Upadki ze skał, utonięcia, poparzenia -tak mogą skończyć się wypady w te rejony i brak ostrożności. "Zakazany owoc"? Na szczęście nie wszędzie. Część z tych miejsc jest dostępna dla nurków, inne nawet dla rodzin z dziećmi.