Pomnik Bohdana Smolenia w Poznaniu okradziony. Policja umorzyła śledztwo

Rzeźba Bohdana Smolenia w Poznaniu

- Czapka i szalik były połączone. To nie były rozdzielne rzeczy. Zabezpieczyliśmy ją podwójnym węzłem i spięliśmy trytkami. Ktoś z pewnością musiał użyć ostrego narzędzia, jak nożyczki lub nóż, aby przerwać zabezpieczenia

Materiały do wykonania czapki z szalem, wraz z potrzebnym czasem na jej wykonanie pomysłodawca akcji „Wigilia ze Smoleniem”, wycenił na 500 zł. Dodał też, że czapka nie była dostosowana do noszenia na ciele, ze względu na materiał, z jakiej ją wykonano (jutowy sznurek), a także rozmiar, który nie pasuje do ludzkiej głowy.