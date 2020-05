Pomnik Golema wrócił na Al. Marcinkowskiego w Poznaniu! Rzeźba zniknęła na kilka miesięcy po tym, jak powaliła ją wichura

Ile dzieci wróci do podstawówek w Poznaniu?

Od 1 czerwca w Poznaniu możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. To jeden z etapów powrotu do funkcjonowania szkół. Jednak niewielu rodziców w Poznaniu wykazuje chęć powrotu dziecka do szkoły.