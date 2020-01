Pomóż małemu Jasiowi! U chłopczyka zdiagnozowano guza mózgu. Na leczenie potrzeba jeszcze 2 mln złotych

- Jasiek bawił się akurat z Hanią, swoją siostrą bliźniaczką… Nagle powiedział, że boli go głowa i że źle widzi. Pojechaliśmy z nim do szpitala, gdzie synka zbadało trzech różnych lekarzy. Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Sugerowali, że to tylko epizod migreny - wspominają rodzice Jasia.

I dodają: - Jeśli guz da przerzuty do rdzenia, przed Jasiem zamknie się już wiele drzwi… To będzie koniec. Nie możemy czekać! Musimy zebrać ogromną kwotę, od której zależy życie naszego synka! Musimy zrobić to jak najszybciej, a nie czekać i patrzyć na to, jak Jasiek umiera.

- Dowiedzieliśmy się, że są nowe metody leczenia, które obecnie są w fazie badań klinicznych, ale już widać ich rezultaty. Dr Muller zakwalifikowała Jasia do zastosowania terapii lekiem MTX-110, podawanego przez cewnik bezpośrednio do guza - tłumaczą rodzice sześciolatka.

Rezonans i biopsja wykazały, że Jaś ma guza pnia mózgu. Niestety, znajduje się on w takim miejscu, że nie można go wyciąć operacyjnie. Jednak pojawiło się światełko w tunelu i w Szwajcarii znalazł się lekarz, który jest w stanie pomóc chłopcu.

Niestety, koszt terapii to prawie 3 mln złotych. Do końca zbiórki zostały już tylko dwa dni, ponieważ Jaś musi rozpocząć leczenie w terminie ok. 14 tygodni od zakończenia radioterapii.

- Prosimy o pomoc! Chcemy tylko jednego – by Jasiek był z nami, by poszedł do szkoły, grał dalej w piłkę… BY ŻYŁ! Syn jest dla nas wszystkim, a ta zbiórka to jedyny ratunek! Pomocy! - apelują rodzice chłopca.

Jasia i jego rodziców można wesprzeć wpłacając pieniądze za pomocą baneru, który znajduje się poniżej lub bezpośrednio przez stronę zbiórki KLIKAJĄC TUTAJ.

