Pomysł na walentynki 2023. Najbardziej romantyczne miejsca w Polsce, atrakcje dla zakochanych, miejsca na niezapomniane randki

Kiedy są walentynki 2023?

Walentynki, czyli święto zakochanych, przypada co roku 14 lutego. W 2023 r. to wtorek. To jednak nie powód, by rezygnować z zaplanowania czegoś specjalnego na ten dzień. Poniżej znajdziecie nasze turystyczne pomysły na walentynki 2023, w sam raz na weekend przed lub po dniu zakochanych.

