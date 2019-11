Ponad 105 milionów złotych trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Blisko 105,5 mln złotych pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działania 6.5 pn. „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych”. Umowy podpisał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

– Z tych pieniędzy będą finansowane usługi, np. doradcze czy szkoleniowe, mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji i to zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników – podkreślił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – Nie chodzi tu tylko o tradycyjne kursy czy szkolenia, ale także w grę wchodzą studia podyplomowe. A co najważniejsze – beneficjenci, którzy podjęli się realizacji tych projektów, sami nie będą szkolili ani doradzali, a jedynie opłacali usługi nakierowane na podnoszenie kompetencji. Informacja o potencjalnych możliwościach i usługach będzie znajdowała się w Bazie Usług Rozwojowych, a przedsiębiorca, po zdiagnozowaniu swoich potrzeb, chcący skorzystać z konkretnej usługi rozwojowej, zgłosi się do operatora – wyjaśnił Wicemarszałek Jankowiak.