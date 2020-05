Ponad 160 artystów z Wielkopolski podpisało się pod apelem do lokalnych władz. Będzie sztab antykryzysowy dla regionalnej kultury?

Jak słusznie zauważają autorzy apelu, kultura i sztuka były jednymi z pierwszych elementów życia społecznego, jakie zostały objęte rządowymi obostrzeniami z powodu epidemii. Dodatkowo, jako jedne z ostatnich mają zostać „odmrożone”, kiedy ta już się skończy. Taka sytuacja powoduje, że artyści z naszego regionu coraz bardziej obawiają się o swoją przyszłość. – Oprócz zatrzymania prac nad bieżącymi projektami artystycznymi na bardzo różnych etapach zaawansowania, zawieszone zostało również wszelkie planowanie dalszej działalności instytucji, organizacji i przedsiębiorstw związanych z kulturą i sztuką. (…) Nie możemy pracować obecnie ani budować wiarygodnych planów na przyszłość – czytamy w apelu.

Przyszłość kultury wisi na włosku?

Autorzy podkreślają też specyfikę działalności większości artystów – pracujących „od projektu do projektu”, często bez bezpieczeństwa socjalnego, narzędzi pomocowych i gwarancji zatrudnienia. Ta sytuacja dotyczy wszystkich – nie tylko muzyków, twórców filmowych, dramaturgów, tancerzy czy aktorów, ale też poetów, kuratorów, tłumaczy, rzeźbiarzy, fotografów czy animatorów kultury. – Dla większości z nas obecny kryzys oznacza okres co najmniej roczny, jeśli nie kilkuletni. Na pewno będzie on trwał dłużej niż do momentu otwarcia instytucji i przywrócenia wydarzeń, ponieważ programy działań uległy całkowitemu załamaniu. (…) Ostrożne prognozy mówią o tym, że kryzys w branży kulturalnej będzie trwał co najmniej do końca 2021 roku – szacują twórcy listu.