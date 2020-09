Ponad 2300 roślin zostanie posadzonych na Jeżycach! Pojawią się w miejscach, w których do niedawna parkowały samochody

Rośliny zajmą około 500 metrów kwadratowych miejsca do niedawna zajmowanego przez parkujące samochody. Jest to możliwe, bo stanowiska parkingowe wyznaczono na jednym pasie jezdni, do jazdy pozostawiając drugi. W sumie rośliny będą sadzone po obu stronach ulicy, a między nimi staną ławki dla pieszych. By dokonać nasadzeń trzeba, będzie rozebrać część płyt chodnikowych i kostek brukowych. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w czasie prac, także z ograniczeniem parkowania na nowym pasie postojowym.

Koszt nasadzeń i rocznej pielęgnacji wynosi około 194 tys. zł. Pokryje go Rada Osiedla Jeżyce.

Zobacz też: