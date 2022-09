Ponad 30 osób w klasie. Jak z dużą liczbą uczniów radzą sobie szkoły w Poznaniu? Weronika Błaszczyk

Klasy, liczące ponad 30 osób, to w szkołach ponadpodstawowych w Poznaniu to już codzienność. Szymczak Krzysztof/materiał ilustracyjny

W trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych Miasto zniosło limity w pierwszych klasach, co oznacza, że w poszczególnych oddziałach mogło być przyjętych więcej niż 30 osób. Jak wygląda nauka w tak licznych grupach? Czy placówki w Poznaniu były na to przygotowane?