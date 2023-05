Ponad 9 ton! Tyle rzeczy Po-Dzielnia uratowała w ciągu miesiąca. "Pomyślcie, co by było, gdyby było nas więcej"

Ideą Po-Dzielni jest zero-waste, czyli niemarnowanie i dawanie drugiego życia rzeczom. W ten sposób, w ostatnim miesiącu Po-Dzielnia uratowała aż 9 ton rzeczy.

- 9 ton rzeczy, które mogłyby w innym razie stać się odpadami. Tyle rzeczy od Was przyjęłyśmy tylko w ostatnim miesiącu! Z tych 9 ton niemal 7 to ubrania. Dzięki nam mają szansę na drugie, trzecie i kolejne życia

- informują przedstawicielki Po-Dzielni, i dodają:

- Recykling ubrań (globalnie) wynosi obecnie ok. 1-2 procent. Miesięcznie w Polsce wyrzucamy 208 tys. ton ubrań. To my załatwiliśmy, żeby te 7 ton jeszcze dalej krążyło. I tak co miesiąc. Pomyślcie, co by było, gdyby było nas więcej!