Ponad 90 tys. wniosków o 300 plus złożone w Wielkopolsce. Kiedy będą wypłaty świadczenia?

Wypłaty 300 plus do końca września

90 tys. wniosków o 300 plus w Wielkopolsce

Wypłaty 300 plus do końca września

Same wnioski można składać do 30 listopada, jednak im szybciej to zrobimy, tym szybciej otrzymamy pieniądze. [

cyt]- Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony później, to świadczenie ZUS wypłaci w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami[/cyt]

– stwierdza Krystyna Michałek.

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat. Pieniędzy nie otrzymamy, jeśli nasza pociecha uczy się w zerówce lub studiuje. Wiek uczniów liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także mogą otrzymać dodatek na wyprawkę szkolną.