Poniedziałek wielkanocny: Msze święte w Poznaniu, w telewizji i online. Sprawdź, godziny mszy świętych w lany poniedziałek 18.04.2022

Czy w poniedziałek wielkanocny trzeba iść do kościoła?

Udział we mszy świętej w drugi dzień świąt wielkanocnych nie jest obowiązkowy. Oznacza to, że nieobecność w kościele w poniedziałek wielkanocny nie skutkuje popełnieniem grzechu. Mimo to, kapłani kościoła katolickiego zachęcają wiernych do przyjścia na mszę świętą.