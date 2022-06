Poprawa sytuacji w służbie zdrowia wymaga dialogu - rozmowa z Piotrem Bromberem

26 maja Sejm przyjął nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Kto na tym skorzysta?

Podwyższamy gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych i niemedycznych działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

O skali wprowadzanej zmiany najlepiej świadczy fakt, że w zależności od grupy zawodowej podwyżka gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego wyniesie od 17 do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc.

Co istotne, podniesione zostaną pułapy minimalnych wynagrodzeń we wszystkich grupach zawodowych objętych tą regulacją. Szacuje się, że podwyżki obejmą ok. 460 tysięcy pracowników.

A konkretnie, jak to wygląda w poszczególnych zawodach?

Lekarz specjalista z drugim stopniem specjalizacji będzie miał gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 1 441 zł od obecnie gwarantowanego: wzrost z 6 769 zł do 8 210 zł. Gwarantowane wynagrodzenie lekarza specjalisty I stopnia wzrośnie o 2 009 zł, z 6 201 zł do 8 210 zł.