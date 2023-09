Poznań coraz bardziej bezpieczny. Zmniejszyła się liczba wypadków

– Poprawa bezpieczeństwa ruchu w mieście to proces, który wymaga wielu instytucji, w tym władz miejskich, służb odpowiedzialnych za ruch drogowy i społeczeństwa jako całości. Działania te powinny być stale monitorowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb i wyzwań związanych z ruchem w mieście

W latach 2018-2022 statystyki wypadkowości w Poznaniu bardzo się poprawiły

Od 2018 roku systematycznie spada liczba wypadków i kolizji, zwłaszcza tych z udziałem pieszych i z ich winy. Pięć lat temu w Poznaniu odnotowano 862 takie zdarzenia, cztery lata później tylko 551, z kolei do połowy września tego roku - 384. W porównaniu z latami 2018-2022 to spadek o 36 procent. 50-procentowy spadek odnotowano z kolei w przypadku wypadków z udziałem pieszych. W stosunku do 2018 roku w ubiegłym roku zdarzenia te zmalały z 240 do 121. Do połowy września tego roku doszło do 93 wypadków z udziałem pieszych, z czego żaden z nich nie zakończył się śmiercią.