Poprawia się stan czworaczków, które urodziły się w szpitalu na Polnej

Przypomnijmy, że narodziny czworaczków były zaskoczeniem zarówno dla ich rodziców, jak i dla personelu medycznego szpitala.

- Pacjentka trafiła do nas w osiemnastym tygodniu ciąży z rozpoznaniem ciąży trojaczej. Udało się ją utrzymać aż do trzydziestego pierwszego tygodnia. Dopiero podczas cięcia cesarskiego okazało się, że będą to czworaczki