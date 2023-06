Popularny ogród jordanowski w Poznaniu z utrudnionym dostępem. Stanie się placem budowy

Ogród Jordanowski przy Solnej od lat spędza sen z powiek radnym Rady Osiedla Stare Miasto, bo przynajmniej pięć lat temu rozpoczęto konkretne starania, by przekształcić go w nowoczesne miejsce rekreacji i wypoczynku. Już wówczas przedstawiono władzom miasta założenia, obejmujące m.in. - jak pisali wówczas staromiejscy radni „w części placu zabaw: równoważnia, bujak, trybuny, zjeżdżalnia, podziemne przejście, ścianka wspinaczkowa wraz z bezpieczną nawierzchnią, wodny plac zabaw – w części rekreacyjnej: kawiarnia pełniącą funkcje kulturotwórcze i animacyjne oraz wodny plac zabaw – w części zaplecza technicznego: niezbędny magazyn z wyposażeniem ogrodniczym, konstrukcji zadaszenia sceny, ławki, nowy szyld. Będzie także miejsce do składowania odpadów sporo nowej zieleni, oszczędne oświetlenie i ogrodzenie”. Teraz rozpoczęły się prace związane z postawieniem obok boisk budynku ze świetlicami, łazienkami, szatnią, magazynem sprzętu sportowego i ogrodowego. Budowa zaplecza socjalnego jest bardzo ważna dla obiektu, bo awaria nie remontowanej przez kilkadziesiąt lat instalacji wodnej już wcześniej wyłączyła na kilka miesięcy Ogród z użytkowania: nie działały bowiem łazienki i toalety.

Jednak firma budowlana zgodziła się na odgrodzenie części terenu, by zapewnić mieszkańcom dostęp do kilku boisk, siłowni i kilku zabawek dla dzieci. Na razie ustalono, że takie otwarcie będzie możliwe między godz. 8.00 a 16.00, choć niewykluczone, że uda się przedłużyć godziny otwarcia do 19.00. Wejście do Ogrodu wyznaczone będzie od strony ulicy Działowej – to efekt kompromisu, i trzeba pamiętać, że furtka nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Do tej pory Ogród Jordanowski remontowany jest etapowo, w miarę pozyskiwanych przez Radę Osiedla środków. Udało się już oddać do użytku cześć sportową z kilkoma boiskami i małą trybuną.