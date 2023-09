Poseł Sterczewski ukarany za nieprzepisową jazdę na rowerze. Jaką karę otrzymał?

Franek Sterczewski ukarany

W nocy z 27 na 28 czerwca na jednej z poznańskich ulic policjanci zatrzymali do kontroli mężczyznę, który jechał zygzakiem na rowerze. Okazało się, że był to poseł KO Franciszek Sterczewski. Mężczyzna miał odmówić badania alkomatem i poinformować, że jest posłem i chroni go immunitet.

TVP Info opublikowało wówczas nagranie pokazujące przebieg interwencji policji. Słychać na nim, jak podczas rozmowy z policjantami, mężczyzna stwierdza, że "bardziej interesują go śpiewy ptaków, które są ciekawe w tej sytuacji". Potwierdza też, że nie miał jednej z lampek w rowerze i mógł się bardziej rozglądać. Ponadto dodaje, że jest pokorny i wykonuje polecenia funkcjonariuszy.

Z nagrania można też usłyszeć, że podczas zatrzymania miał on kilkukrotnie odchodzić od policjantów w kierunku jezdni.

Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, sprawa dobiegła końca, a poseł został ukarany za dwa wykroczenia: jazdę w nocy bez świateł i poruszanie się rowerem bez sprawnego oświetlenia. Nie ma jednak słowa o tym, by poseł znajdował się pod wpływem alkoholu. Policjanci przyznają, że nie mieli na to dowodów, bo do badania alkomatem nie doszło.