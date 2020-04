Posłuchaj, jak brzmi… koronawirus! Naukowcy przełożyli jego budowę na muzykę

By sprawdzić, czy koronawirus to również muzyka, zespół ekspertów przy Massachusetts Institute of Technology pod wodzą Markusa Buehlera zastosował specjalną technikę określaną „sonifikacją”, a także algorytmy najnowocześniejszej sztucznej inteligencji. Każdemu aminokwasowi COVID-19 została przypisana nuta, w rezultacie jego budowa ułożyła się w prawdziwą partyturę. Zawarta w niej melodia została odtworzona przy użyciu koto – tradycyjnego japońskiego instrumentu o delikatnym brzmieniu. Jego struny wydają charakterystyczne wibracje, co nawiązuje do drżenia białek wirusa.