Pośpimy godzinę dłużej? Sprawdź, kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy. Zmiana czasu 2019 na zimowy [10.10.2019] MEMY o zmianie czasu

Ta zmiana czasu nie jest uciążliwa, a nawet wręcz przez niektórych oczekiwana, bo dzięki temu, że wskazówki cofamy, a nie przesuwamy do przodu, zyskujemy godzinę snu .

Jeśli nie przestawimy tradycyjnych zegarów wieczorem w sobotę, to gdy obudzimy się w niedzielę o godzinie 7 czasu letniego, zegary będziemy musieli przestawić na godzinę 6 czasu zimowego. Tym samym będziemy mogli wrócić jeszcze do łóżka na co najmniej godzinną drzemkę.

Kiedy przestaniemy zmieniać czas na zimowy?

Komisja Europejska, Parlament Europejski i kraje członkowskie UE planują zlikwidowanie zmian czasu na terenie Wspólnoty. Kiedy więc zmienimy czas po raz ostatni i jaki czas Polska wybierze na zawsze - ten nazywany zimowym czy letni?

Zmiana czasu 2019 na zimowy. Kiedy w październiku 2019 cofamy czas o godzinę?

Zmiana czasu z letniego na zimowy odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 26 na 27 października 2019, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o godz. 3 w nocy, czyli właściwie już w niedzielę.