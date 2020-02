"Postaw na milion". Nowa edycja popularnego teleturnieju [patronat NaM, odc. 1]

„Postaw na milion” to teleturniej dla widzów o stalowych nerwach. Dwóch spokrewnionych ze sobą graczy staje do gry jako drużyna. Na wstępie dostają 8 pytań, które dzielą ich od wyjścia ze studia z walizką pełną pieniędzy. Teleturniej jest emitowany w Polsce od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Najnowszą edycję można oglądać na antenie TVP 1. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest milion złotych.

Katowiczanki postawią na milion. Rusza 19. edycja teleturnieju

Beata Szynkiewicz ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje jako specjalistka ds. obsługi klienta. Poza pracą ma wiele pasji. Kocha czytać książki, chodzić do kina i teatru, a także hodować kwiaty. Jej mama, Lea Szynkiewicz, pracuje w firmie francuskiej jako operator IT. Wspólną pasją obu pań są góry: Beskid Śląski, Żywiecki i Jura Krakowsko – Częstochowska - to ich kierunki. Ostatnio zwiedzają także okoliczne zamki. Wspólnie pieką ciasta i chodzą na koncerty.