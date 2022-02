Postawili "mur" w centrum Poznania. "600 km od nas realna budowa ruszyła". Zobacz zdjęcia

Akcja przeciw budowie muru na granicy obyła się w niedzielę, 6 lutego o godz. 14 na ul. Półwiejskiej. - 600 km od nas realna budowa ruszyła. W sercu Puszczy Białowieskiej wyrośnie 50 tysięcy ton stali. Mur rozdzieli na pół ostatni nizinny las Europy. Aby to osiągnąć, trzeba stworzyć składy, betoniarnie i parkingi oraz liczne drogi dojazdowe. Po co to wszystko? Po nic - pisali organizatorzy. Uczestnicy akcji symbolicznym "murem" zablokowali ul. Półwiejską od strony pomnika Starego Marycha. Nie zabrakło także transparentów, na których widniały hasła: "Polityka migracyjna zamiast muru", "Nie dla muru", "Chrońmy puszczę", czy "Polacy też byli uchodźcami". Na miejscu był także nasz fotoreporter. Zobacz w galerii, jak wyglądała akcja "Nie dla muru" w Poznaniu. Przejdź dalej -->

Robert Woźniak