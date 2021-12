Poszukiwani przez policję w Poznaniu. Oto zdjęcia z monitoringu. Rozpoznajesz kogoś?

Ten mężczyzna jest poszukiwany w sprawie kradzieży obrazu. Jak ustalili policjanci do zdarzenia doszło 23 listopada na terenie jednej z galerii sztuki na poznańskim Łazarzu. Mężczyzna wszedł do galerii, podszedł do obrazu i zdjął go ze ściany. Następnie schował obraz pod kurtkę i wyszedł. Rozpoznajesz go? Wiesz, gdzie może przebywać? Skontaktuj się z policjantami z Grunwaldu pod całodobowym numerem 47 77 121 11. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Komenda Miejska Policji w Poznaniu