Poszukiwania 13-letniego Mateusza spod Poznania zakończone sukcesem. Chłopiec jest cały i zdrowy

- Zabrał harcerski sprzęt biwakowy i zniknął. Szukamy go w trybie alarmowym. Prosimy o informacje od każdego, kto go widział - informuje Andrzej Borowiak.

- Chłopiec jest cały i zdrowy. Przed chwilą po sygnale od świadków policjanci znaleźli go w sklepie w Kiszkowie - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

O zaginięciu chłopca informuje również profil "Zaginieni przed laty".

- Poszukujemy Mateusza, ucznia klasy 8. Był widziany w drodze do szkoły o godz. 8.00 w Łopuchowie. Do szkoły nie dotarł. O 9.00 był widziany na boisku w Łopuchowie, znaleźliśmy właśnie pod wiatą w Łopuchowie jego latarkę, która podłączona jest do ładowania! - czytamy na profilu na FB.