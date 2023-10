"Potrzebujemy tylko pomocy na start" mówi para w kryzysie bezdomności. Jaki los czeka Basię i Tomasza tej zimy?

"Nie zostawię Basi"

W trakcie naszej rozmowy przy namiocie pojawił się oburzony mężczyzna podający się za gospodarza działek i oczekujący od bezdomnych przeniesienia się na drugą stronę ulicy. Gdy Tomek odpowiedział, że właśnie w tym miejscu pomoc społeczna będzie go szukać, z ust mężczyzny padła odpowiedź, by bezdomni udali się przed parking sklepowy, bo "tam na pewno, będzie ich widać". Mężczyzna mimo próśb Tomasza poinformował, że wezwie straż miejską. Największą obawą gospodarza jest bowiem reakcja sanepidu i zamknięcie działek, z powodu zakażenia podziemnego ujęcia wody. Po tym jak mężczyzna odszedł, Tomek powiedział nam, że straż miejska, była u nich już dwa razy, lecz za każdym razem byli nastawieni przyjaźnie i próbowali pomóc.

- Nie zostawię Basi, ponieważ beze mnie nie da sobie sama rady . Czekamy na pomoc, dziś mają przyjść do nas panie z pomocy społecznej. Potrzebujemy tylko pomocy na start. Rok temu byłem budowlańcem, nadal mam fach w ręku - dodaje.

Pomoc w kryzysie

Sytuacja pary znajdującej się w kryzysie bezdomności została zgłoszona do placówki MOPR w Poznaniu.

- Pracownik socjalny MOPR uda się w to miejsce, aby rozeznać sytuację, porozmawiać z tymi osobami, ustalić, jakiego wsparcia wymagają - poinformowała nas Bogna Kisiel, rzeczniczka prasowa MOPR.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) co roku ma ręce pełne roboty, by wspomóc ludzi, którzy nie zawsze ze swojej winy, a czasem po prostu przez bardzo trudną sytuacje życiową, trafiają na ulice. Do Poznania w okresie jesień - zima udają się bezdomni z całej Wielkopolski.

- Wynika to z tego, że w dużym mieście jest o wiele łatwiej o uzyskanie potrzebnej pomocy – mówi rzeczniczka prasowa MOPR.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć na wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, pomoc dzienną, nocną i całodobową, świadczenia pieniężne i niepieniężne (np. odzież, leki), prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Miasto finansuje darmowe posiłki, które są wydawane w są m. in. w Kuchni Społecznej przy Taczaka, jadłodajniach przy Ściegiennego, Łąkowej i Niegolewskich.