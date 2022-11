Poważny wypadek na ściance wspinaczkowej w Galerii Pestka w Poznaniu. 12-letnia dziewczynka walczy o życie

Jak informuje TVP3 Poznań, do wypadku doszło 16 listopada podczas wycieczki szkolnej w centrum rekreacji Stacja Grawitacja, które mieści się w Galerii Pestka w Poznaniu.

- Poszkodowana została 12-letnia dziewczynka, która uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Poznania zorganizowanej przez Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Jedną z atrakcji miał być pobyt w centrum rekreacji i możliwość skorzystania ze ścianki wspinaczkowej – tam też doszło do wypadku - pisze TVP3 Poznań.

Według relalcji ojca, dziewczynka miała wspiąć się na wysokość 5-6 metrów, po czym lina asekuracyjna się wypięła.

- To nie był jej pierwszy raz na ściance, miała już w tym doświadczenie. Nie było tam żadnego opiekuna. Z tego co się dowiedziałem, to nie był to pierwszy tego typu przypadek. Teraz córka leży w śpiączce podłączona do respiratora i walczy o życie - relacjonuje Wojciech Nowicki, tata poszkodowanej TVP3 Poznań.