Powiat poznański krainą dłużników. Tu jest ich najwięcej w Polsce!

Pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu otwiera Wałbrzych w woj. dolnośląskim, gdzie zadłużenie w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosi niemal 4 mln zł. Średnie zadłużenie jednego dłużnika to 23,7 tys. zł. Największy w całym kraju jest też tam odsetek dłużników wśród wszystkich mieszkańców – 16,67 proc.

- Oznacza to, że co szósty mieszkaniec Wałbrzycha jest wpisany do KRD - wskazał PAP prezes Krajowego Rejestru Długów (KRD) Adam Łącki.