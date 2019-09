Powiat poznański świętuje swoje 20-lecie w Owińskach [ZDJĘCIA]

- To jest właśnie sukces, że jesteśmy wszyscy razem, że potrafimy ze sobą rozmawiać, rozwiązywać problemy ludzi, że się rozumiemy znakomicie, przez co nasza praca przynosi bardzo dobre efekty – mówi Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego. - Reforma samorządowa jest tym, co nam się udało najlepiej w III Rzeczypospolitej. Bo samorząd to sól tej ziemi. A powiat poznański ma szczęście do ludzi z charakterem, z wizją, z pasją, prawdziwych liderów małych ojczyzn - dodaje.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy wraz z Parkiem Orientacji Przestrzennej w Owińskach, gdzie powiat świętuje swoje urodziny, zmienił się w ostatnim czasie nie do poznania. Jest miejscem niezwykłym, w którym profesjonalną opiekę i naukę zyskują dzieci i młodzież z dysfunkcjami wzroku wzroku – niewidome i słabowidzące. Korzystają one z otwartego w 2012 roku pierwszego w Europie Parku Orientacji Przestrzennej, w którym uczą się samodzielnego poruszania w aglomeracji miejskiej, a jednocześnie dobrze bawią się w pięknym otoczeniu.