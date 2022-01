POWIDZ: SZOK! Nie rozbijesz już namiotu w Powidzu. Sprawdź szczegóły! Adrianna Jackowiak

Powidz od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród turystów z całej Polski. Są tacy, którzy od lat przyjeżdżają cieszyć się powidzkim krajobrazem: czystym jeziorem, parkiem krajobrazowym i ogólną atmosferą. Mamy wiadomość dla tych, którzy do Powidza przyjeżdżali po to, by spędzić w nim czas pod namiotem.