Powrót do szkoły: jak wybrać najlepszy plecak dla ucznia?

Sklepowe oferty są bardzo bogate. W każdym z punktów znajdziemy co najmniej kilkanaście różnych wzorów i fasonów. Przy wyborze tego, który będzie towarzyszył dziecku przez kolejne miesiące nauki, należy przede wszystkim kierować się tym, aby był jak najlepiej dostosowany do danego dziecka.

- Sam plecak nie powinien być za sztywny, by mógł łatwo dopasować się do kształtu pleców dziecka. Drugą kwestią jest jego szerokość, zaleca się, by nie wychodził on za obręb ramion